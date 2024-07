La hausse des défaillances d'entreprises s'est poursuivie au printemps

Aussi, car le secteur du commerce aux particuliers, qui avait beaucoup souffert en particulier dans la restauration ou l'habillement, retrouve des couleurs, relève Thierry Millon.

Le commerce de prêt-à-porter enregistre ainsi à peine plus de 250 procédures, un nombre en retrait de 7,7% sur un an. Pareillement, moins d'une trentaine de supermarchés ont fait défaut (-45%) et la restauration traditionnelle a vu 777 procédures ouvertes au second trimestre (+1,3%) soit seulement une dizaine de plus qu'un an plus tôt.

"Nous n'avons plus une sinistralité qui serait aujourd'hui justifiée à 100% par les années Covid", résume auprès de l'AFP François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME).

Mais "si l'on ne voit pas remonter à court terme le niveau d'activité, c'est très préoccupant quand même", estime-t-il, en particulier pour les PME de 50 à 99 salariés.

Cette catégorie d'entreprises affiche en effet une augmentation très rapide du nombre de défauts (+48%) et subit une forte poussée des liquidations judiciaires (+91%). 30% des 80 PME de cette taille en procédure de défaillance se concentrent dans deux activités, le transport routier de marchandises et la sécurité privée.

"C'est le point le plus inquiétant, d'abord parce qu'il y a davantage d'effectifs dans les entreprises de cette taille que dans les très petites entreprises, mais également parce que ce sont habituellement les piliers de notre économie."

"Même si l'on arrive à un plateau du nombre de défaillances, vu la conjoncture politique aujourd'hui et l'incertitude qu'elle engendre, nous ne voyons pas remonter à court terme le niveau d'activité", s'inquiète François Asselin.

Pour 2024, Altares conserve son hypothèse de 64.000 défaillances sur l'année.