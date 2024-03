La liaison haute tension d'Elia à Seraing sera terminée cette année

Elia, gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension en Belgique, finalisera dans le courant du second semestre le chantier de pose d'une liaison souterraine destinée à relier la future centrale au gaz (TGV) de Luminus à Seraing au poste électrique de Rimière (Neupré), a indiqué jeudi Catherine Wojcicka, responsable communication chez Elia pour les projets d'infrastructure en province de Liège, lors de la présentation du plan fédéral de développement d'Elia 2024-2034.

Le gestionnaire représente plus de 8.800 km de liaisons haute tension à travers le pays. Par le biais de son plan fédéral de développement, il prévoit de mettre en œuvre des projets jugés nécessaires dans le cadre de la transition énergétique. Ces projets répondent à plusieurs constats, à savoir l'accélération de l'intégration des sources de production d'énergie renouvelable en Belgique, l'électrification massive au niveau de la mobilité et du chauffage (voitures électriques, pompes à chaleur) ainsi que l'évolution de l'électrification des industries qui devrait augmenter de 50% d'ici 2030.

En province de Liège, ce plan comporte une série de projets sachant que le réseau y est vieillissant et où le niveau de tension, désormais insuffisant, est majoritairement de 70 kV. Cinq grands projets, en cours ou à venir, visent ainsi à répondre à des besoins spécifiques. Il s'agit de la Boucle de l'Est, de la Boucle de Hesbaye, de la liaison souterraine destinée à relier la future centrale au gaz (TGV) de Luminus à Seraing au réseau d'Elia ainsi que du renforcement des liaisons Gramme-Rimière et Gramme-Van Eyck.