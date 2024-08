La Loterie nationale déménagera place de Brouckère en 2027

La Loterie nationale déménagera de la rue Belliard vers la place de Brouckère en 2027. Elle vient d'acquérir l'immeuble de bureaux situé à l'angle de la place et de la rue des Augustins, annoncent lundi Immobel et BPI Real Estate.

Ces deux acteurs ont constitué une coentreprise destinée à développer le projet Brouck'R; l'ancien site d'Allianz doit être converti en un "espace de vie urbain dynamique et multifonctionnel". Sur une superficie de 37.000 m², 172 appartements résidentiels, 129 logements pour étudiants, des espaces commerciaux et des bureaux sont prévus. La Loterie occupera quelque 6.800 m² de bureaux.

Le bâtiment sera alimenté en énergie via de la géothermie et des panneaux solaires pour éliminer complètement les besoins en combustibles fossiles. Une cour-jardin de 2.000 m² viendra renforcer la valeur écologique et la biodiversité du site, précisent les promoteurs du projet.