La SNCB augmente la capacité de plusieurs trains pour la visite du pape en Belgique

La SNCB augmentera la capacité de certains trains ce week-end à l'occasion de la visite du pape François en Belgique, a-t-elle indiqué mardi. Les voyageurs pourront ainsi compter sur des places supplémentaires dans les trains à destination et en provenance de Louvain-la-Neuve le samedi, et dans les trains à destination et en provenance de Bruxelles le dimanche.