La société belge de transport pharmaceutique Ivemar reprise par Walden

La société belge permet également au groupe de développer ses capacités de stockage dans des entrepôts situés près de Bruxelles et "ajoute un entrepôt certifié et en température dirigée à l'aéroport de Bruxelles", se réjouit encore Walden, qui qualifie cette intégration de "développement clé".

L'intégration d'Ivemar doit "accompagner" le développement de Transpharma International, filiale de Walden spécialisée dans le transport pharmaceutique du premier kilomètre et dans le fret à l'échelle mondiale. Avec Ivemar, la filiale dispose désormais de plus de 250 véhicules SPL (super poids lourd), "offrant un transport paneuropéen en température dirigée pour des expéditions de toutes tailles", précise Walden dans son communiqué.

"Notre expertise et nos infrastructures complètent parfaitement le réseau et les capacités de Transpharma International. Nous sommes ravis de cette belle opportunité et de pouvoir apporter un savoir-faire supplémentaire au groupe", commente le CEO d'Ivemar, Yves Smets, cité dans le communiqué.

Ivemar emploie quelque 50 personnes, indique-t-elle sur son site web. Fondée en 2004 à Hal, en Brabant flamand, elle est également implantée à Saintes (Tubize) où elle dispose d'un centre administratif et d'un entrepôt.