L'autoroute E42/A15 rouverte à la circulation en direction de Liège

Des agriculteurs et leurs tracteurs s'étaient installés dimanche sur l'autoroute, à hauteur de l'échangeur de Daussoulx, et ont levé le camp lundi soir. L'autoroute était cependant restée fermée mardi dans les deux sens en raison d'opérations de nettoyage et d'inspection des revêtements ainsi que de l'ouvrage.

En début d'après-midi, la circulation a pu reprendre vers Liège mais la réhabilitation de l'E42/A15 est toujours en cours vers Mons afin de réparer les dégâts causés par les feux allumés lors des manifestations, indique la Sofico.