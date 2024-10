Le BEL 20 est resté à la traine de ses voisins européens

Partager:

Tendance négative mardi en Europe après des mesures chinoises visant notamment le secteur du luxe, l'indice BEL 20 restant pour sa part à la traine de ses voisins en abandonnant 0,91% et en terminant à 4.225,17 points.

Quatorze éléments de l'indice bruxellois étaient teintés de rouge, Umicore (10,90) en tête avec une décote de 5,79%. Syensqo (75,03) et Solvay (35,93) suivaient avec des chutes de 4,95 et 2,68% en compagnie de Galapagos (27,12) qui perdait 2,24% alors qu'arGEN-X (479,90) et UCB (166,60) s'appréciaient de 0,06 et 0,85%. Ackermans (186,70) et Elia (95,90) progressaient de même de 0,70 et 0,74% en compagnie de GBL (68,85) et Lotus Bakeries (11.960) qui gagnaient de justesse 0,15 et 0,17%.

Melexis (71,45) et Sofina (243,00) reculaient de 1,52 et 0,74%, KBC (68,52) et Ageas (47,78) de 1,58 et 0,91%, AB InBev (58,52) de 1,45%. Les immobilières Aedifica (61,40) et Cofinimmo (63,65) étaient de même en baisse de 1,05 et 0,70% tandis que WDP (23,22) cédait 0,68%. Aperam (26,80) et Bekaert (35,38) chutaient par ailleurs de 4,7 et 2,2% tandis que Banimmo (3,04) et Roularta (11,45) abandonnaient 3,2 et 3,4%, des reculs de plus de 2% étant encore notés en Barco (11,62) et Cenergy (9,58).