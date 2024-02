Le BEL 20 et ses voisins européens restent sur la défensive

Après deux brefs passages dans le vert mardi matin, l'indice BEL 20 devait confirmer son ouverture négative et céder 0,1% vers onze heures en s'inscrivant à 3.680 points avec 11 de ses éléments dans le rouge. Proximus (7,938) était à nouveau en tête avec un recul de 2,3% devant Sofina (210,60) et Galapagos (33,64), négatives de 1,3 et 1%.

Aedifica (55,20) et Aperam (28,52) progressaient par contre de 1,3 et 1,4%, cette dernière compte tenu de son détachement de coupon.

Cofinimmo (60,90) et WDP (25,22) valaient 0,6 et 0,2% de plus que la veille tandis que KBC (64,46) s'appréciait de 0,7% alors qu'Ageas (39,29) et AB InBev (58,12) cédaient 0,7 et 0,2%.