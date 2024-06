Le BEL 20 progresse après l'ouverture positive de Wall Street

Solvay (31,71) et Syensqo (89,69) valaient 1,15 et 1,64% de plus que la veille, arGEN-X (358,70) s'appréciant de 1,44%.

Alors que Galapagos (24,04) et UCB (136,85) abandonnaient 1,07 et 1,58%, Elia (93,20) et Umicore (14,77) emmenaient les hausses en regagnant 1,80 et 2,07%.

Les immobilières Aedifica (56,95) et Cofinimmo (57,55) étaient positives de 1,70 et 1,05%, WDP (25,54) progressant de 1,59%.

AB InBev (55,52) et Lotus Bakeries (10.000) regagnaient 0,80 et 1,01%, Melexis (84,20) et D'Ieteren (197,60) s'appréciant de 0,54 et 0,66%, GBL (67,70) et Sofina (215,00) de 1,42 et 1,61%.

Hors BEL 20, Econocom (2,30) regagnait 4,5% après sa chute de 6,6% de la veille. Engie (13,53) et DEME (162,80) étaient positives de 2,4 et 2,2%, Colruyt (43,32) et Roularta (10,85) regagnant 1,3 et 1,9%.