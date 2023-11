Le BEL 20 a rattrapé ses voisins européens qui étaient en hausse

Seul en baisse et à la traine de ses voisins européens qui étaient bien orientés jeudi, l'indice BEL 20 devait se redresser et rattraper ceux-ci dans l'après-midi jusqu'à confirmer une hausse de 0,51% à 3.529,02 points avec 15 de ses éléments dans le vert.

AB InBev (57,61) et Ageas (39,48) valaient 0,75 et 0,18% de plus que la veille, rejointes par KBC (52,60) finalement en hausse de 0,23%, WDP (25,78) revenant aux écrans avec un cours en hausse de 1,02%.

arGEN-X (407,40) et Solvay (106,15) avaient viré de 1,29 et 0,66% à la hausse, UCB (67,84) et Galapagos (34,11) s'appréciant de même de 0,80 et 0,74%.

Melexis (84,55) et Aedifica (57,55) restaient par contre négatives de 1,23 et 1,46% alors que Ackermans (151,70) et Sofina (204,20) progressaient de 1,07 et 0,79%, Aperam (30,53) et Umicore (24,53) de 0,79 et 0,41%, Proximus (8,81) et Elia (99,45) de 0,20 et 0,96%.

Atenor (5,54) et la BNB (493,00) chutaient par ailleurs de 5,1 et 2,9%, Ascensio (45,95) reperdant 4,7% tandis que Agfa-Gevaert (1,36) reculait de 6,8%, Econocom (2,46) et Immobel (27,75) de 3,5 et 3,6% ; Exmar (7,65) rebondissant par contre de 7,7%.

Biotalys (3,04) récupérait enfin 55,5% supplémentaires alors que Celyad (0,40) et Mithra (1,122) chutaient de 14,9 et 4,7%.