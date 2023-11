Le Bel 20 rejoint ses voisins européens à la hausse

L'indice Bel 20 devait rejoindre ses voisins européens à la hausse en repassant de 0,5% dans le vert à 3.475 points vers 11 heures en bénéficiant alors de la remontée de KBC (51,44) qui ne perdait plus que 0,7% après avoir vu ses résultats accueillis par une chute de 5,8%.

arGEN-X (466,60) et UCB (67,16) s'effritaient tandis que Galapagos (34,17) reperdait 1%, Barco (15,44) reculant de 0,8% et Sofina (194,00) de 0,2%.

Quatorze éléments du Bel 20 étaient en hausse, emmenés par Cofinimmo (62,90) qui regagnait 2,2% en compagnie de Solvay (99,40) et AB InBev (56,35) qui s'appréciaient de 2,3 et 1,2%, Aedifica (56,80) remontant de même de 1,4%.

Ageas (37,64) était positive de 0,6%, D'Ieteren (152,10) et Elia (94,05) de 0,8 et 0,3%, WDP (24,70) de 1%, Aperam (27,55) et Umicore (23,59) de 1,9% chacune.

Ekopak (19,20) reperdait 3,3% tandis qu'Accentis (0,0274) et Iep Invest (5,20) reculaient de 5,5 et 3,7% en compagnie d'Atenor (12,20) qui plongeait de 12,8%.

Mithra (1,28) reculait enfin de 3,6% alors que Celyad (0,582) et Onward Medical (3,89) remontaient de 2,1 et 4%, Oxurion (0,0012) récupérant 9,1%.