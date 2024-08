Le BEL 20 termine de justesse dans le rouge

Syensqo (67,83) abandonnait également 2,54% alors que Galapagos (23,06) et arGEN-X (448,00) progressaient de 1,32 et 1,22% en compagnie de Solvay (30,19) et UCB (147,30), positives de 0,84 et 0,51%.

Melexis (76,60) et Azelis (16,81) se distinguaient par des rebonds de 2,27 et 2,13% alors qu'on remarquait la nouvelle chute de 3,01% de Umicore (11,62).

AB InBev (55,14) et KBC (64,08) valaient 0,86 et 0,59% de moins que la veille alors qu'Ageas (40,34) regagnait 0,15%. Les immobilières voyaient quant à elles WDP (23,88) et Cofinimmo (58,95) abandonner 1,57 et 0,51%.

Ontex (8,70) rebondissait par ailleurs de 6% en compagnie de Greenyard (6,06) et Exmar (7,85) qui s'appréciaient de 4,5 et 4,4%, Kinepolis (36,55) remontant de 2,5%, Immobel (24,75) et Qrf (10,35) de 3,8 et 3,5%.

Hyloris (4,24) chutait à nouveau de 15,2% tandis que Sequana Medical (0,962) perdait 3,8% contrairement à Onward Medical (4,96) qui était en hausse de 5,5%.