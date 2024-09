Le BEL 20 termine de peu sous les 4.200 points

A l'opposé, D'Ieteren (210,40) créait la surprise en chutant de 6,90% malgré l'annonce de beaux résultats et de la distribution d'un super dividende. ArGEN-X (488,20) abandonnait également 2,14% tandis que Solvay (30,87) et Syensqo (69,13) reculaient de 2,46 et 2,30%. UCB (161,00) cédait également 1,11% tandis que Galapagos (25,70) s'appréciait de 0,78%.

KBC (66,32) valait 1,81% de moins que la veille alors qu'Ageas (46,06) et AB InBev (58,28) étaient positives de 0,04 et 0,90%.

Après une tentative de rebond, Umicore (9,725) s'enfonçait de 2,46% tandis qu'Elia (104,40) et Azelis (18,60) reperdaient 1,04 et 1,69%, en compagnie de Sofina (245,80) qui ne concédait que 0,32% après son envol de 11,89% de la veille.

Ekopak (14,90) et Immobel (23,90) reculaient par ailleurs de 3,9 et 3%, EVS (28,85) et Unifiedpost (3,40) cédant 2,7 et 4,7% alors que Xior (35,50) et VGP (96,10) progressaient de 2,4 et 4,2%, Roularta (11,50) et Shurgard (42,95) de 2,7 et 2,9%, SmartPhoto (25,00) de 2,9%.

IBA (10,80) était enfin négative de 1,8%, Oxurion (0,777) chutant de 14,6% alors que Onward Medical (4,79) gagnait 1,3%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1020 USD contre 1,1040 la veille. Le lingot se négociait autour de 73.090 euros, en progrès de 325 euros.