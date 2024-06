Le Chili accélère sa course au lithium et explore de nouveaux sites

Au cœur du "Triangle du lithium", aux confins du Chili, de l'Argentine et de la Bolivie, là où se trouvent les plus grandes réserves de lithium de la planète, les salines d'Aguilar, ainsi que celles de La Isla sont en pleine phase d'exploration.

Il fait nuit dans le désert d'Atacama et une plateforme de forage continue d'extraire de la saumure des salines d'Aguilar pour évaluer sa concentration en lithium. Le Chili accélère dans sa course à l'or blanc, au risque de sacrifier les fragiles écosystèmes du nord du pays.

A plus de 3.400 mètres d'altitude dans les salines d'Aguilar la température tombe à -3 degrés Celsius et le vent souffle à plus de 40 km/h. A 15 km de là et 1.000 mètres plus haut, le salar de La isla connait des conditions climatiques encore plus difficiles.

L'hiver austral approche et l'Entreprise nationale d'exploitation minière (Enami) est pressée de terminer ses travaux d'exploration.

"Nous forons jour et nuit, car nous devons accélérer le rythme", explique à l'AFP Ivan Mlynarz, vice-président exécutif de la société. L'étude devrait être achevée en octobre et la production pourrait commencer en 2030.