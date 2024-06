Le chômage en hausse en mai

Le chômage a augmenté de 2,6% en mai sur base annuelle, ressort-il jeudi des chiffres de l'Office national de l'emploi (Onem). Au total, 289.395 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi ont perçu une allocation, soit 7.202 de plus qu'en mai 2023.

Le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) a le plus augmenté parmi les catégories d'âge, soit une croissance de 11,3% (+2.138 unités).

Au total, la hausse était de 4,5% en Région flamande (+4.570 unités), de 1,1% en Région wallonne (+1.277 unités) et de 2,3% (+1.355 unités) à Bruxelles. On dénombrait en mai 105.292 chômeurs complets en Flandre, 122.670 en Wallonie et 61.433 en Région bruxelloise.