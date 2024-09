Le cours de l'action SVK reprendra mardi en fin de matinée

Les actions du fabricant de matériaux de construction SVK (Scheerders-Van Kerchove) seront de nouveau disponibles à la Bourse de Bruxelles dès mardi 11h30, a annoncé lundi l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA). Le titre était suspendu de la bourse depuis vendredi en raison d'un rachat.

SVK, l'une des plus petites entreprises cotées en bourse, est reprise par Stones NV, un véhicule contrôlé par les familles Beerens et Aertssen, connues respectivement dans le secteur automobile et le monde de la construction.

SVK existe depuis 1905 et produisait des matériaux en amiante jusqu'en 1998. Selon l'entreprise flamande de gestion des déchets OVAM, la société est responsable de 15% de l'amiante-ciment produit et présent aujourd'hui en Flandre. Jusqu'à il y a environ cinq ans, SVK possédait également une décharge d'amiante.