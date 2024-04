Le groupe Colruyt finalise la conversion de 39 magasins Match et Smatch en Comarché

Les 39 magasins concernés par ce passage sous l'enseigne temporaire Comarché ont été transformés au rythme de cinq établissements par semaine durant huit semaines. Cette transition a entraîné le recrutement de quelque 120 collaborateurs supplémentaires, parmi lesquels une dizaine venue des centres logistiques de Match et Smatch. Cette reconversion reste toutefois provisoire: tous les magasins passeront définitivement sous une des enseignes de Colruyt au cours des trois prochaines années.

Outre les 39 supermarchés sous la bannière Comarché, l'entreprise indique que six magasins déjà franchisés vont être prochainement convertis en Spar (dont Vaux-sur-Sûre, Wanfercée-Baulet ou Bertogne), un septième est toujours en discussion pour devenir un Spar, tandis que sept autres (dont ceux de Gembloux, Saint-Gilles et Chimay) ferment leurs portes pour une plus longue période avant de rouvrir sous une enseigne du groupe (Bio-Planet, Colruyt, Cru ou Okay).