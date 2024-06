Le Koweït rationne le courant en raison d'un pic de consommation dû à la chaleur

Mais le pays est de plus en plus affecté par le réchauffement climatique, causé principalement par la combustion d'énergies fossiles comme le pétrole, dont il est l'un des grands exportateurs.

"La maison était fermée, donc elle est restée fraiche", a-t-elle expliqué en soulignant qu'elle a l'habitude d'éteindre la climatisation quelques heures par jour. "Mais certains transforment leur maison en réfrigérateur même lorsqu'il n'y sont pas, et cela augmente la charge électrique".

Frontalier de l'Arabie saoudite et de l'Irak, le Koweït renferme 7% des réserves mondiales de brut et possède l'un des fonds souverains les plus puissants au monde. Mais il fait face à des crises politiques à répétition, qui ont freiné ses ambitions de développement et de réformes.

La crise de l'électricité trouve ses origines dans "l'inaction gouvernementale et les obstacles parlementaires" mais aussi dans les "autorités de régulation et leurs règles qui ralentissent, voire entravent, le développement", a écrit sur X l'ancien ministre de la Santé, Khaled al-Said.

En mai, l'émir du Koweït a dissous le Parlement et suspendu certains articles de la Constitution.