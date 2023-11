Le nombre de colis envoyés a diminué l'an dernier, une première

Le nombre de colis envoyés en 2022 (362 millions d'unités) a diminué par rapport à 2021 (365 millions), ressort-il jeudi de l'observatoire postal annuel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Il s'agit d'une première, selon l'IBPT.

De manière générale, la croissance du service postal a ralenti l'année dernière, s'établissant à 0,6%, un affaiblissement dû à la forte inflation, selon l'institut. Les deux années précédentes avaient au contraire profité de l'explosion de l'e-commerce lors de la crise sanitaire, affichant une croissance à deux chiffres (10,5% en 2021 et 16,2% en 2020).

Si la maigre croissance a été portée par le segment des colis et de l'express, selon l'IBPT, cette section a cependant accusé une croissance négative de -0,6% l'an dernier. En 2021, la croissance avait atteint 8,6% et en 2020 44,5%. Depuis 2010, le nombre d'envois express et de colis a toutefois quintuplé, atteignant 362 millions d'unités l'an dernier. Les revenus ont, eux, augmenté de 3,9% à 2,12 milliards d'euros.