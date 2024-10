Le patrimoine financier des Belges a grimpé de 7,9 milliards d'euros au 2e trimestre 2024

Ce résultat s'explique principalement par une hausse de 10,2 milliards d'euros des actifs financiers provoquée par l'augmentation des dépôts sur les comptes à vue (+4,2 milliards) et les comptes d'épargne (+4,8 milliards) ainsi que, dans une moindre mesure, sur les comptes à terme. L'expiration du bon d'État a un an début septembre et l'annonce des conditions offertes par les banques pour attirer l'épargne libérée, n'est probablement pas étrangère à ces chiffres, analyse la BNB.

Le succès des titres de créance n'a pas diminué, avec des achats nets se chiffrant à 1,8 milliard d'euros. Les placements en actions cotées et fonds d'investissement ont en revanche décru de respectivement 1,1 et 2,5 milliards d'euros.