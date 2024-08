Le PIB de la zone euro en hausse au 2e trimestre

En comparaison au trimestre précédent, les hausses sont plus ténues avec + 0,3% pour les deux zones, soit la même augmentation qu'au premier trimestre 2024.

La Pologne est le pays européen ayant connu la plus forte hausse de son PIB avec 1,5% de plus au deuxième trimestre par rapport au premier. Elle précède l'Irlande (+1,2%) et les Pays-Bas (+1%). La Belgique, l'Estonie, l'Italie et la Slovénie se retrouvent ex-aequo à la 12e place avec 0,2% de progression du PIB. La Lettonie occupe la dernière place du classement avec une baisse de 1,1% de son PIB en un an. La Suède (-0,8%) et la Hongrie (-0,2%) complètent le fond de la liste.