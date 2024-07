Le retour des Fêtes maritimes de Brest, "exposition universelle de la mer"

Partager:

Du quatre-mâts portugais au canot de pêche éthiopien, un millier d'embarcations sont attendues vendredi aux Fêtes maritimes de Brest, "exposition universelle de la Mer" qui revient après huit ans d'absence. Dans cette immense flottille, la participation d'un voilier russe, annulée in extremis, suscite la controverse. "On sent l'engouement, cette attente des gens", sourit Fortuné Pellicano, adjoint au maire de Brest et président délégué des Fêtes maritimes.

La dernière édition du festival, "l'un des cinq plus grands rassemblements maritimes du monde", selon M. Pellicano, aurait dû avoir lieu à l'été 2020. Elle avait été annulée pour cause de Covid-19. C'est donc pour la première fois depuis huit ans que la cité du Ponant s'apprête à devenir, six jours durant (du 12 au 17 juillet), la capitale mondiale de la Mer. La dernière édition, en 2016, avait attiré 700.000 visiteurs venus admirer les vieux gréements le long des sept kilomètres de quais du port breton. - "Plus grande flottille possible"- "Le concept c'est de réunir la plus grande flottille possible. On essaie de montrer tout ce qui flotte: c'est une exposition universelle de la mer, très différente d'autres événements qui axent tout sur le patrimoine maritime", résume Régis Lerat, directeur de Brest Événements nautiques, organisateur des Fêtes.

Des pirogues polynésiennes aux voiliers de course au large en passant par les yoles à rames ou à voile et les navires océanographiques: la diversité des embarcations tranche avec les traditionnels festivals de vieux gréements. En outre, les fêtes se déroulent aussi à terre, "au-delà des traditionnels moules frites et chants de marins", souligne M. Lerat. Des escales géographiques (Atlantique, Pacifique, polaire, etc.) et des villages thématiques accueilleront animations, conférences et onze concerts par soir. Sans oublier un spectacle de drones, un feu d'artifice et une parade nocturne, animée en direct par le musicien Yann Tiersen, depuis le pont d'un bateau.