Le taux d'emploi est en augmentation en Belgique pour la 4e année consécutive

Acerta suit un ensemble fixe de 21.000 employeurs et leur occupation réelle au fil des ans. À la fin du mois de décembre 2023, ces employeurs affichaient une croissance moyenne de l'occupation de 6,6 % par rapport à 2019. Après le creux dû au coronavirus en 2020, il y a d'abord eu un pic (4,6 %) en 2021. La progression s'est ensuite poursuivie, mais à un rythme plus modéré (1,8 % en 2022). Entre fin décembre 2022 et fin décembre 2023, le taux de croissance s'élève à 1,6 %.

L'occupation est plus haute aujourd'hui qu'il y a quatre ans (en 2019), et ce, dans tous les secteurs et dans toutes les entreprises comptant jusqu'à 1000 travailleurs. La seule exception est l'industrie métallurgique et manufacturière. Les entreprises de ce secteur enregistrent une légère baisse de -1,1 % au cours de l'année dernière, mais la baisse totale par rapport à il y a cinq ans est quant à elle de -9,4 %.