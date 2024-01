Le tram rapide entre Anvers et Bruxelles doté de 19 km de nouvelle ligne et 7 passerelles

Le nouveau tram interrégional, qui sera construit le long de l'autoroute A12 et reliera à terme Anvers à Bruxelles, sera pourvu de 19 km de nouvelles infrastructures ferroviaires, a indiqué vendredi la société chargée de la coordination du projet. Sept passerelles cyclables surplomberont par ailleurs le tronçon. La demande de permis environnementale devrait être introduite cet été.

À partir de Strombeek-Bever, la ligne continuera vers le Heysel et Bruxelles-Nord. Il faudra environ 40 minutes pour effectuer le trajet complet, soit 35 minutes de moins qu'avec les transports publics actuels.

Le tracé, qui s'étend sur une trentaine de kilomètres au total, sera doté de 19 kilomètres de nouvelles infrastructures de tramway. Cinq nouveaux arrêts seront construits: à Willebroek au Fort de Breendonk, à Londerzeel, Wolvertem, Meise et Strombeek-Bever.

Sept ponts réservés aux cyclistes seront par ailleurs aménagés au-dessus de l'autoroute et des voies ferrées. "De cette manière, nous rendons la traversée de la ligne de tramway et de l'A12 beaucoup plus sûre", a fait valoir vendredi la ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters. En outre, l'autoroute cyclable F28 reliera Boom à Bruxelles.

Selon le calendrier actuel, les travaux pourraient commencer à l'automne 2025. Un premier tramway pourrait circuler en 2028.