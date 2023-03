L'entreprise iTraceiT développe un programme pour retracer la provenance des diamants

Grâce à "une nouvelle technologie combinant blockchain et codes QR", iTraceiT a réussi à développer le "premier passeport intégral au monde pour le diamant", qui retrace son itinéraire "quels que soient sa source, sa taille, sa valeur et son état (brut ou taillé)", explique l'entreprise dans un communiqué.

La start-up souligne que l'innovation réside dans l'inclusion de l'ensemble des étapes du cheminement des diamants.

Le logiciel belge compile les informations concernant l'origine d'un diamant et ses étapes de production, et les rend ensuite disponibles via un code QR. "Notre logiciel permet de compiler toutes les preuves de manière très simple : des photos du diamant à l'état brut ou vidéos, des factures d'achat, des bordereaux de transport, des certificats, etc.", détaille dans le communiqué le CEO d'iTraceiT, Frederik Degryse.

"Via la blockchain, nous ajoutons une sécurité supplémentaire pour éviter que des données puissent être falsifiées ou effacées du système. Cela permet d'augmenter la sécurité et, par conséquent, la crédibilité de notre logiciel", précise Guy De Smet, directeur technique d'iTraceiT.