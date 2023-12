Les saisies de drogues acheminées par colis postal en baisse cette année

Le nombre total de saisies de drogues emballées dans des colis postaux a fortement diminué cette année, a rapporté mercredi l'administration Douanes et Accises du SPF Finances. Les douaniers ont cependant intercepté un nombre important de nouveaux types de drogue.

La douane saisit principalement des drogues synthétiques telles que l'ecstasy, la MDMA et l'Ice. En 2022, 115 kilogrammes de cette catégorie ont été découverts dans des colis envoyés par la poste et par transporteur, contre plus de 160 kilogrammes cette année.

Le nombre d'interceptions a néanmoins baissé en un an, passant de 967 en 2022 à 282 en 2023. Seuls 285 kilogrammes de khat ont par exemple été récupérés cette année, contre près de 5.000 l'année dernière, tandis que la quantité de cocaïne saisie a diminué de moitié en un an.