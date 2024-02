Les syndicats ne prévoient pas d'action sur le site Callebaut de Hal

La direction a annoncé un large plan de restructuration, qui doit déboucher sur la suppression d'environ 900 emplois. Plus de la moitié concerne les implantations belges de Wieze, Lokeren et Hal. Dans le Brabant flamand, 178 postes (159 d'ouvriers et 19 d'employés) sont menacés sur les 480 que compte l'usine halloise.

Pourtant, le calme régnait mardi matin sur le site brabançon. "La direction est arrivée avec un double message: d'une part, de potentiels licenciements à venir ; d'autre part, deux grands plans d'investissements", a pointé M. Christiaens. "Un plan n'est pas encore assuré à 100%. Nous pensons que le personnel n'ose ou ne veut pas mener des actions afin de ne pas mettre en péril cet investissement."