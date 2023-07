Les taux et Wall Street enfoncent les marchés européens

Seule rescapée, arGEN-X (351,80) s'appréciait de 0,34% alors que Aperam (27,48) et Umicore (24,92) emmenaient les baisses en plongeant de 4,38 et 4,26%, devant Melexis (86,95) qui chutait de 3,71%, les immobilières voyant Aedifica (60,80) et Cofinimmo (69,25) reculer de 3,34 et 3,55%, WDP (26,46) de 1,93%.

AB InBev (50,87) valait 2,72% de moins que la veille, KBC (64,30) et Ageas (36,13) reculant de 0,34 et 1,66%, GBL (69,62) et Sofina (184,00) de 1,86 et 1,66%.