Liege Airport accueille la compagnie aérienne ouzbèke de fret Fly Khiva

Fly Khiva a adapté son réseau cette année et inclus des vols vers l'Europe, la Chine, le Moyen-Orient ou encore l'Afrique. La compagnie propose des services pour l'organisation de vols cargo charters.

Liege Airport considère cet accord stratégique comme une nouvelle étape dans le développement de son réseau à travers le monde. Les trois vols hebdomadaires de Fly Khiva reliant l'Asie et l'Europe, via son hub en Ouzbékistan, représentent "la renaissance aérienne de l'historique route de la soie", se réjouit Alexis Lapot, cargo manager de l'aéroport liégeois. "Cette nouvelle route de la soie aérienne facilitera le commerce et le transit entre les deux continents, augmentant le rendement entre l'aéroport international de Hong Kong, le plus grand aéroport de fret au monde, et l'aéroport de Liège, le hub de fret le plus fréquenté d'Europe."