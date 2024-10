L'Ukraine augmente les impôts pour financer la guerre

Les augmentations d'impôts entreront en vigueur rétroactivement au 1er octobre. Elles s'appliquent aux particuliers, aux entreprises et banques et devraient servir à couvrir les besoins militaires et de défense. Les soldats ne seraient pas concernés par cette décision.

Le gouvernement avait augmenté ses dépenses militaires en juillet de 500 milliards de hryvnia, soit l'équivalent d'environ 10,8 milliards d'euros. L'augmentation des impôts approuvée ne suffira toutefois probablement pas à combler le déficit du budget de la Défense.