Mondelez investit 40 millions à Herentals mais change de nid pour ses oeufs de Pâques

L'investissement permettra d'améliorer la technologie de production du chocolat. L'équipement à Herentals est en effet vétuste et le site connaît des soucis de capacité. Les nouvelles installations seront utilisées pour la confection de gaufres au chocolat et de barres chocolatées, comme celles des marques Côte d'Or et Milka.

La production des oeufs de Pâques en chocolat, elle, va être transférée de la province d'Anvers vers la Pologne, où le groupe dispose d'une plus grande capacité et d'un meilleur équipement. Aucun licenciement n'est à l'ordre du jour à Herentals.