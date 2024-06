Montea investit 30 millions d'euros dans des systèmes de stockage d'énergie par batterie

"Nos centres logistiques sont déjà à l'avant-garde en matière de durabilité. En installant des systèmes de stockage d'énergie par batterie, nous pouvons fournir plus d'énergie à nos clients et contribuer à stabiliser le réseau", a déclaré le directeur du développement durable de Montea, Dirk Van Buggenhout. "Cet investissement s'inscrit pleinement dans la stratégie de Montea consistant à défendre une activité tournée vers l'avenir et respectueuse du climat."

L'entreprise va investir 17,5 millions d'euros dans l'installation de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) sur 14 de ses sites à travers la Belgique. Près de la moitié de son portefeuille dans le pays sera ainsi équipé de son propre système de stockage d'énergie d'ici la fin de l'année. Cela équivaudra à une capacité de stockage totale de 35 MWh. La société prévoit également d'investir 12,5 millions d'euros supplémentaires aux Pays-Bas prochainement.