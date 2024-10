Morose, le BEL 20 a terminé sous les 4.300 points

L'indice bruxellois bénéficiait par contre du soutien de arGEN-X (512,20) et Galapagos (28,10) qui s'appréciaient de 0,55 et 0,72% en compagnie d'UCB (173,95), en hausse de 0,32%, alors que Solvay (39,10) et Syensqo (73,60) reperdaient 0,64 et 0,58%.

Les immobilières WDP (21,60) et Aedifica (61,85) abandonnaient 3,31 et 1,83%, Cofinimmo (62,50) perdant 1,50% tandis que Sofina (234,60) et Elia (95,40) reculaient de 1,84 et 2,15%, GBL (69,35) de 1,70%.

KBC (67,86) et Ageas (48,74) valaient 0,18 et 1,22% de moins que vendredi, AB InBev (60,18) et Lotus Bakeries (12.260) reperdant de même 0,89 et 0,97%.

Melexis (69,85) repartait de 0,92% à la baisse tandis que D'Ieteren (193,60) et Azelis (18,56) cédaient 0,97 et 0,91%.

Belysse (0,78) et Ontex (8,71) chutaient par ailleurs de 4,9 et 3,2% en compagnie de Bekaert (34,20) et Exmar (8,57) qui étaient négatives de 3,4 et 7,8%, Bpost (2,35) et VGP (85,00) se dépréciant de 2,9 et 3,4%.

Barco (11,11) et EVS (29,25) étaient par contre positives de 0,9 et 1,2%, Cenergy (8,91) remontant de 2,3%. Biosenic (0,01) rebondissait enfin de 49,2% en compagnie de Biotalys (3,42) et Nyxoah (9,08), en hausse de 4,3 et 2,2%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0840 USD, contre 1,0860 vendredi dernier. Le lingot d'or se négociait autour de 81.040 euros, en progrès de 570 euros.