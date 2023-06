Le conseil communal de Seraing a voté à l'unanimité, lundi soir, une motion de soutien en faveur de l'usine Halo Steelrings à Seraing (province de Liège) et du maintien de l'emploi.

Une motion de soutien en faveur de l'usine Halo Steelrings et du maintien de l'emploi a été présentée par le PTB. Après amendements en accord avec les différents groupes composant le conseil communal de Seraing, le texte a été voté à l'unanimité.

"Considérant que cette entreprise est active dans des secteurs d'avenir comme l'hydrogène, l'éolien ou encore dans la fabrication de pièces destinées à la maintenance des trams", le conseil communal de Seraing demande au gouvernement wallon de prendre toutes les mesures possibles pour garantir l'avenir de l'outil et des emplois. Il demande aussi à la Région wallonne et aux outils d'investissement publics de garantir les investissements nécessaires ou de continuer à porter, même temporairement, le sauvetage de l'outil et des emplois afin de laisser aux différentes parties le temps de trouver une solution pérenne.

En effet, il y a eu des marques d'intérêts, des négociations ont eu lieu ces dernières semaines et le business plan proposé "démontre la viabilité de l'entreprise".