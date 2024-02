Mouvement de grève au TEC Namur après l'agression d'un chauffeur

"Plus que jamais, le TEC est déterminé à intensifier son plan de sécurité 'Safety' et, plus particulièrement, son axe répressif, pour protéger les voyageurs et membres du personnel", a commenté Stéphane Thiery. "Notre attitude est celle de la tolérance zéro. Toute agression sera poursuivie au pénal et nous demandons que toute attaque contre un membre du service public soit vue comme un facteur aggravant en vue du jugement", a-t-il ajouté.