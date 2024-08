Négociations avec les fournisseurs: E.Leclerc sanctionné d'une amende de 38 millions

"La société Eurelec Trading SCRL", la centrale d'achat européenne de E.Leclerc, a ainsi écopé d'une amende de 38.067.000 euros "pour 62 manquements à son obligation de signature des conventions conclues avec ses fournisseurs au plus tard les 15 et 31 janvier 2024", a précisé la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Les lois Egalim 1 et 2, respectivement promulguées en 2018 et 2021, visent à protéger la rémunération des agriculteurs de la guerre des prix féroces entre supermarchés d'une part, et distributeurs et fournisseurs de l'agro-industrie d'autre part.

En février, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait indiqué avoir identifié 124 contrats, signés entre industriels et distributeurs dans le cadre des négociations commerciales, qui ne respectaient pas la loi Egalim et avait envoyé des injonctions pour contraindre les entreprises concernées à s'y conformer.

Le porte-voix de l'enseigne leader du secteur E.Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, avait déclaré s'attendre à des assignations et des sanctions dans la foulée de négociations commerciales, estimant même être visé "personnellement" par un "groupe de députés" de la majorité.