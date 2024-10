Netflix gagne plus d'abonnés que prévu au 3e trimestre, mais la croissance ralentit

Netflix a vu son portefeuille d'abonnés progresser plus que prévu au troisième trimestre, mais sa croissance montre des signes de ralentissement, alors que la concurrence s'intensifie dans le streaming.

Pour autant, cette augmentation est la plus faible enregistrée par le groupe de Los Gatos (Californie) depuis six trimestres.

Le taux de croissance des abonnés sur un an a ralenti à 14,4%, contre 16,5% et 16% lors des deux trimestres précédents.

Les investisseurs réagissaient positivement à la publication. Le titre prenait 3,88% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York.

Netflix fait en effet face à une concurrence de plus en plus féroce, et pas seulement de la part des autres plateformes de streaming payant. YouTube a ainsi une part de marché supérieure à la sienne aux Etats-Unis.

Le chiffre d'affaires ressort à 9,82 milliards de dollars, en hausse de 15% sur un an, soit un peu mieux que les 9,77 milliards projetés par les analystes.

Là encore, la croissance se modère par rapport au trimestre précédent (+16,8%).

Le bénéfice net, lui, atteint 2,36 milliards de dollars (+41%). Rapporté par action, donnée la plus suivie par les investisseurs, il est de 5,40 dollars, alors que les analystes s'attendaient à 5,22 dollars.