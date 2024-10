Ouverture du Womenpreneur Space, espace formation et emploi dédié aux femmes à Schaerbeek

Le Womenpreneur Space, centre de formation et d'emploi pour les femmes et par des femmes, a ouvert ses portes mercredi dans la commune bruxelloise de Schaerbeek. Des formations entièrement gratuites y sont proposées, dans des domaines-clés comme les métiers du web (développement informatique, graphisme, marketing digital), de la hard tech (cybersécurité) et de la réparation d'outils numériques.