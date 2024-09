A Pékin, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez prône un "ordre commercial équitable"

M. Xi a appelé Madrid et Pékin à "promouvoir conjointement le développement de l'IA (intelligence artificielle), de l'économie numérique, des énergies durables et d'autres domaines de haute technologie", selon la chaîne publique chinoise CCTV.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a été reçu lundi par le président chinois Xi Jinping à Pékin, où il a plaidé pour un "ordre commercial équitable", alors que s'exacerbent les tensions entre la Chine et l'Union européenne dans plusieurs secteurs économiques.

"J'espère que l'Espagne continuera à fournir un environnement commercial juste, équitable, sûr et non discriminatoire aux entreprises chinoises qui investissent et opèrent en Espagne", a déclaré le président chinois.

Un peu plus tôt lundi, le Premier ministre espagnol avait affirmé: "l'Espagne veut continuer à renforcer ses relations avec la Chine", à son homologue Li Qiang qui l'a reçu au palais du Peuple, grand bâtiment officiel situé au bord de la célèbre place Tiananmen.

Mais pour cela, il a appelé à "défendre ensemble un ordre commercial équitable, dans le plein respect du cadre multilatéral et en gardant nos marchés ouverts, ce qui permettra à nos économies de croître et profitera à nos industries et à nos citoyens", selon un message publié sur le réseau social X.