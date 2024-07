Philippines: naufrage d'un pétrolier, course contre la montre pour éviter une marée noire

Un pétrolier battant pavillon philippin et transportant 1,4 million de litres de fioul industriel a chaviré puis coulé jeudi au large de Manille, ont annoncé les autorités qui s'activent pour éviter une marée noire catastrophique pour le littoral et l'environnement marin.

Aucun signal public d'alerte de tempête n'ayant été déclenché lorsque le MT Terra Nova a appareillé, le pétrolier "n'a donc pas enfreint les règles et réglementations" relatives à la navigation par gros temps, a déclaré le porte-parole des garde-côtes philippins, le contre-amiral Armando Balilo, dans un communiqué.

Une enquête sur les causes de ce naufrage a été ouverte.

Une marée noire s'étendant sur plusieurs kilomètres a été détectée et les garde-côtes philippins ont commencé à appliquer des dispersants dans l'eau tout en se préparant à déployer des barrières flottantes pour contenir la nappe de pétrole.

Ce naufrage a lieu alors que de fortes pluies, amplifiées par le typhon Gaemi et la mousson saisonnière, se sont abattues sur Manille et les régions avoisinantes ces derniers jours.

- Conséquences pour "l'environnement marin" -

Une nappe de pétrole d'une longueur d'environ 3,7 kilomètres a été détectée dans cette voie maritime très fréquentée et elle a été entraînée par un "fort courant" en direction de l'est et du nord-est.

Un peu plus tôt, M. Balilo avait déclaré que les autorités s'étaient lancées "dans une course contre la montre" pour contenir la fuite de pétrole et éviter une marée noire.

Il avait estimé que si tout le pétrole contenu dans le pétrolier venait à fuir, il s'agirait de la plus grande marée noire de l'histoire des Philippines.