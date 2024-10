Piste cyclable le long du tram: la Région, l'OTW et Tram'Ardent ont contrevenu au permis

"La Région et la société Tram'Ardent ont ouvertement contrevenu au permis unique délivré en ne réalisant pas la piste cyclable prévue en ce qui concerne la place Général Leman et en supprimant celle qui existait sur le boulevard Sauvenière, alors que cela n'était pas prévu. Cette suppression partielle génère par ailleurs des comportements dangereux", s'est offusqué M. Schreuer durant le conseil communal. Il a également relevé que la Région avait refusé de créer une piste cyclable ailleurs, "au nom, là, du respect scrupuleux du permis", a-t-il ajouté.

Partageant son désappointement, le bourgmestre Willy Demeyer lui a précisé que tant la Région que l'Opérateur de transport de Wallonie (OTW) et le consortium Tram'Ardent, en charge de la construction du tram à Liège, étaient en cause. "Sur le boulevard de la Sauvenière, c'est à la fois la Région qui a refusé la création d'une piste cyclable et sur une autre partie, l'OTW et Tram'Ardent qui n'ont pas mis en œuvre le projet de base. Sur la place Général Leman, l'OTW a souhaité créer un aménagement non prévu protégeant les piétons empruntant un passage, et ce, au détriment de l'itinéraire cyclable", a ainsi détaillé le maïeur.