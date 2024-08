Plus de six investisseurs belges sur dix s'inquiètent des finances publiques belges

La confiance des investisseurs a légèrement grimpé de deux points, pour atteindre 112 points, selon le baromètre réalisé mensuellement par la banque ING et publié lundi. Un niveau supérieur à 100 points signifie que les investisseurs belges ont tendance à considérer l'environnement économique et financier plutôt favorablement. Le sondage fait toutefois état des inquiétudes des investisseurs quant aux finances publiques belges.

Près d'un investisseur belge sur trois (29%) estime que l'économie belge s'est améliorée au cours des trois derniers mois, et moins d'un quart (24%) fait état d'une détérioration. Ils sont 27% à estimer que l'économie va continuer à se redresser, mais ils sont un peu plus (28%) à prédire un avenir plus sombre.

La banque a par ailleurs interrogé les investisseurs sur leur vision des finances publiques belges. Moins de deux tiers (63%) se disent préoccupés par l'état de ces finances, une inquiétude nettement plus marquée chez les hommes (66%) que chez les femmes (59%). Ils sont par ailleurs plus de trois quarts à confier leurs craintes parmi les plus de 65 ans.