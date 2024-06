Pluxee signe un accord pour l'acquisition de la start-up espagnole Cobee

Cobee est déjà active en Espagne, Portugal et au Mexique, où elle collabore avec près de 1.500 clients et 100.000 employés. Elle contribue notamment à la distribution de chèques-repas, ainsi qu'à la gestion de formations, d'assurances ou encore de services de bien-être destinés aux salariés. Plus de 330.000 employés utilisent quant à eux Pluxee en Espagne.

"La combinaison des talents, compétences et technologies de Pluxee et de Cobee permettra de déployer la solution la plus complète, la plus compétitive et la plus attrayante sur les marchés espagnol et mexicain, tout en élargissant la gamme d'avantages du groupe et en renforçant ses capacités technologiques", se réjouit Pluxee.