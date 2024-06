Proximus relève sa prévision de bénéfices

Le développement des activités internationales constitue un élément clé de la stratégie de Guillaume Boutin, CEO de Proximus. Avec BICS et Telesign, l'entreprise disposait déjà de deux acteurs mondiaux spécialisés respectivement dans la connectivité et la sécurité. L'acquisition de Route Mobile vient ajouter une branche dédiée aux services de communication.

Route Mobile offre aux entreprises une plateforme cloud de communication omnicanale leur permettant de toucher leurs clients via différents canaux tels que les SMS, WhatsApp et les e-mails. Cette acquisition représente un investissement de plus de 630 millions d'euros.

La combinaison des trois marques BICS, Telesign et Route Mobile confère à Proximus une position "unique" sur le marché de la communication numérique, selon le CEO, qui entrevoit un potentiel de "synergies importantes". D'ici 2026, l'entreprise s'attend à ce que le segment international génère entre 2 et 2,5 milliards d'euros de revenus annuels.