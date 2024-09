Quelque 140 véhicules contrôlés lors d'une opération transfrontalière

Au total, 140 véhicules ont été interceptés et contrôlés sur les axes autoroutiers E19, A16 et E411 à proximité des frontières avec les Pays-Bas et le Luxembourg. Les contrôles portaient sur tous les aspects du transport lourd de marchandises: documents de bord, temps de conduite, arrimage des marchandises, législation sociale, etc.

De nombreuses infractions ont été constatées, allant du non-respect des temps de conduite à des problèmes techniques sur les véhicules en passant par des cas de surcharge et de travail au noir.