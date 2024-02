RDC: un Airbus militaire belge a transporté une turbine de centrale hydroélectrique

Cette turbine de la centrale hydroélectrique de la Tshopo, acheminée pour réparation à Likasi, dans la province du haut-Katanga (sud-est), par un avion militaire belge, a été réceptionnée jeudi au cours d'une cérémonie officielle à Kisangani par le directeur provincial de la Société nationale d'électricité (SNEL), Alphonse Kitambala, selon une dépêche de l'ACP reçue par l'agence Belga à Bruxelles.

"Du matériel du groupe 1, expédié dernièrement à la Gécamines pour réparation, est arrivé et réceptionné aujourd'hui à Kisangan". Il s'agit essentiellement du marteau et de la roue (d'une turbine). Nos experts ont assisté à tous les essais et les résultats des essais sont concluants, raison pour laquelle ces pièces sont arrivées à Kisangani", a déclaré M. Kitambala.