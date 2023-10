Réorganisation chez Xeikon, 53 emplois menacés en Belgique

L'entreprise justifie son plan par "une baisse des ventes, un changement dans les comportements de consommation, la hausse des prix de l'énergie et des salaires élevés". Il s'agit d'assurer l'avenir de la société. Xeikon souhaite notamment fusionner certains départements ainsi que "interrompre ou réduire des projets non rentables".

La loi Renault, qui régit les licenciements collectifs en Belgique, a été activée. La phase d'information et de consultation va dès lors débuter, lors de laquelle les syndicats pourront poser leurs questions et proposer des alternatives à la réorganisation et à la perte d'emplois annoncées.