Ryanair annonce 4 nouvelles lignes depuis Charleroi pour l'été 2025

Ryanair a dévoilé ce mercredi son programme d'été 2025 avec 132 liaisons, dont 4 nouvelles lignes depuis Charleroi vers Katowice (Pologne), Nea Anchialos (Grèce), Rome (Fiumicino) et Salerne (Italie), ainsi que des fréquences supplémentaires sur 40 autres lignes de Charleroi comme Dubrovnik, Faro, Marseille, Palma, Sarajevo et Zadar.

"Nous sommes heureux d'annoncer 4 nouvelles liaisons Ryanair au départ de Charleroi cet été. Charleroi continue de croître grâce à ses tarifs compétitifs et des installations efficaces. Pendant ce temps, Zaventem continue de stagner et n’a pas réussi à retrouver son niveau d’avant-Covid, en raison de ses frais élevés et croissants", a déclaré Michael O'Leary, le CEO de Ryanair.