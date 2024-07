Sabotages en France: retour à la normale sur le réseau TGV

"Le trafic est normal. Tout a bien repris comme prévu", a indiqué la SNCF à l'AFP. La compagnie ferroviaire avait annoncé dimanche que les travaux de réparation étaient "totalement terminés" et qu'il n'y aurait "plus aucune perturbation" pour les voyageurs "dès lundi matin".

Le trafic était également normal concernant les trains Eurostar vers Londres et Bruxelles, selon la compagnie.

Trois grands axes majeurs ont été touchés par les incendies volontaires commis dans la nuit de jeudi à vendredi. Le trafic avait repris normalement samedi sur la ligne Est, la situation était "quasi normale" dimanche sur la ligne Atlantique et sur l'axe Nord, trois trains sur quatre circulaient dimanche.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 04H00, des câbles de fibre optique passant près des voies et garantissant la transmission d'informations de sécurité pour les conducteurs (feux rouges, aiguillages...) ont été coupés et incendiés sur différents postes d'aiguillage stratégiques à Courtalain (LGV Atlantique), Croisilles (LGV Nord) et Pagny-Sur-Moselle (LGV Est).

Un acte de malveillance a en revanche été déjoué sur la LGV Sud-Est, à Vergigny (Yonne), par des cheminots qui menaient des opérations nocturnes d'entretien.

Le sabotage a suscité une pagaille monstre dans les gares vendredi en plein pic de fréquentation pour les départs et retours de vacances estivales, et le jour de la cérémonie d'ouverture des JO à Paris.