Safran inaugure une éolienne et 3.000 panneaux photovoltaïques sur son site de Milmort

Safran Aero Boosters, société spécialisée dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et de la défense, a inauguré mercredi une éolienne de 105 mètres de haut et une canopée de 3.000 panneaux photovoltaïques à Milmort (Herstal). Le site industriel couvre désormais avec ces nouvelles installations 40% de ses besoins en électricité via une production durable et locale, soit deux fois plus qu'en 2023.